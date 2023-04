LIVE Bundesliga | Koploper Borussia Dortmund maakt razendsnel gelijk na vroege tegengoal tegen VfL Bochum

Borussia Dortmund hervat vanavond de titelstrijd in de Bundesliga met een uitduel met VfL Bochum. Met nog vijf speelrondes te gaan, staat Dortmund met een punt voorsprong op Bayern München bovenaan. Lukt het Donyell Malen na vier goals en een assist in de laatste drie duels opnieuw belangrijk te zijn? Je volgt het in ons liveblog!