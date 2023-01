LIVE Carabao Cup | Erik ten Hag hoopt op eerste finaleplek met Manchester United

Weghorst goed op zijn plek bij Manchester United: 'De kroon op mijn carrière’

Wout Weghorst zit goed in zijn vel bij Machester United. De spits was bij zijn debuut gelijk belangrijk en hoopt snel zijn eerste treffer te maken voor zijn nieuwe club. “Mijn grootste droom is om de wereldtop te bereiken”, vertelt hij.

22 januari