LIVE Champions League | Dortmund woest op VAR Van Boekel en Makkelie, maar Chelsea verdubbelt voorsprong

met videoHalverwege februari was Borussia Dortmund met 1-0 te sterk voor Chelsea en vandaag wordt de return van het Champions League-duel afgewerkt. Stroomt de nummer twee van de Bundesliga of de nummer tien van de Premier League door naar de kwartfinalea? Je volgt het in ons liveblog. De aftrap van het duel, dat onder leiding staat van arbiter Danny Makkelie, werd tien minuten uitgesteld en vond plaats om 21.10 uur.