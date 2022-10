LIVE Champions League | FC Barcelona heeft punten hard nodig in thuiswedstrijd tegen Inter

Met video Tiental Manchester City bijt zich zonder Haaland stuk op FC Kopenhagen, Dortmund niet langs Sevilla

Manchester City is zonder Erling Haaland blijven steken op een gelijkspel op bezoek bij FC Kopenhagen. Pep Guardiola en consorten zijn, dankzij het gelijkspel van Sevilla in Dortmund, wel verzekerd van een plek in de volgende ronde van de Champions League.

11 oktober