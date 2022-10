LIVE Champions League | Frenkie de Jong en FC Barcelona op rand van uitschakeling: Bayern München wacht

Xavi laat FC Barcelona in de kleedkamer naar Champions Lea­gue-du­el Internazio­na­le kijken

De kans is klein dat FC Barcelona de knock-outfase van de Champions League haalt. Dat zei coach Xavi in aanloop naar de kraker tegen Bayern München woensdagavond (21.00 uur). De situatie in groep C is zo dat als Internazionale eerder op de avond (18.45 uur) Viktoria Plzen verslaat, een plek bij de laatste zestien niet meer mogelijk is voor de Catalaanse club. Bayern en Inter gaan dan door.

25 oktober