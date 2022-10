LIVE Champions League | Inter op rozen, dus doek valt voor Barça, dure misser Noa Lang tegen Porto

LIVE Champions League | Frenkie de Jong en FC Barcelona op rand van uitschake­ling: Bayern München wacht

FC Barcelona dreigt voor het tweede seizoen op rij uitgeschakeld te worden in de groepsfase van de Champions League. Vanavond komt het nog foutloze Bayern München, dat al zeker is van een ticket voor de achtste finales, op bezoek in Camp Nou. Krijgt Frenkie de Jong een basisplaats bij Barça? En krijgen Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui speeltijd bij de bezoekers? De aftrap is om 21.00 uur, volg de ontwikkelingen hier in ons liveblog.

12:00