LIVE Champions League | Inter vergroot voorsprong tegen Benfica en maakt zich op voor Milanese derby

Met samenvatting Arsenal vergooit vroege voorsprong en ziet Manchester City naderen in spannende titel­strijd

Arsenal heeft twee dure punten laten liggen in de spannende titelstrijd in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta kwam na tien minuten al met 0-2 voor in de Londense derby bij West Ham United, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt tegen de laagvlieger.