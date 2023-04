LIVE Champions League | Roger Schmidt heeft twee goals nodig met Benfica tegen Inter

Met samenvattingen AS Roma doet goede zaken in aanloop naar return tegen Feyenoord, Valencia ziet degradatie­zor­gen toenemen

AS Roma heeft goede zaken gedaan in de strijd om de tickets voor de Champions League voor volgend seizoen. De ploeg van coach José Mourinho won in het uitverkochte Stadio Olimpico met 3-0 van Udinese. Georginio Wijnaldum deed een uur mee in aanloop naar de return tegen Feyenoord van komende donderdag.