LIVE | Club Brugge op achterstand bij Antwerp

SAMENVATTING Manchester United zet zichzelf gigantisch voor schut en breekt negatieve records

Een 4-0 nederlaag op bezoek bij Brighton & Hove Albion betekende een nieuw dieptepunt in een dramatisch seizoen voor de topclub. Voor de nieuwe coach Erik ten Hag liggen bergen huiswerk klaar na het slechtste seizoen in de rijke Premier League-geschiedenis. Deelname aan de Champions League is bovendien uitgesloten.

7 mei