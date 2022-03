LIVE | Comfortabele voorsprong Slavia Praag tegen LASK Linz, rustig op andere velden

Liverpool komt met de schrik vrij tegen tiental Inter en plaatst zich voor kwartfina­le Champions League

Liverpool heeft ten koste van Inter de kwartfinale van de Champions League bereikt. De 0-2 overwinning in Milaan bleek voldoende voor een plek bij de laatste acht. Daar kon de 0-1 nederlaag in eigen huis geen verandering in brengen.

