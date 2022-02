LIVE | Cristiano Ronaldo keert terug in de basis van United, Ziyech speelt finale WK voor clubs met Chelsea

Pepe speelt weer hoofdrol in opstootje: scheids­rech­ter deelt in blessure­tijd vier rode kaarten uit

Het regende rode kaarten in de blessuretijd van de wedstrijd FC Porto tegen Sporting Lissabon. Verdediger Pepe speelde zoals wel vaker een hoofdrol in een opstootje en claimde in het gezicht te zijn geraakt door een tegenstander. Daarop sloeg de vlam in de pan.

9:49