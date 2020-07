LIVE | Djuricic ziet opnieuw goal Sassuolo tegen Napoli afgekeurd worden

Twintigste prijs in 5 jaar PSG met straatleng­te voorsprong grootste prijzenpak­ker van Europa

15:52 Wil je als voetballer ook eens zo'n trofee de lucht in tillen? Laat je zaakwaarnemer eens een hengeltje uitgooien bij Paris Saint-Germain, met afstand de meest succesvolle Europese club sinds 2015. Gisteren wonnen de Parijzenaren prijs nummer twintig in vijf jaar tijd. Geen club komt daar in de buurt.