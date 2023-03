LIVE EK-kwalificatie | Denemarken zet zichzelf voor schut bij nummer 115 van de wereld

Kazachstan zorgt voor eerste stunt

Rasmus Höjlund leek de Denen wederom een overwinning te bezorgen. De 20-jarige aanvaller van de Italiaanse club Atalanta was in de 21ste en 36ste minuut trefzeker en het had er alle schijn van dat hij opnieuw de matchwinner zou worden. Donderdag was hij de gevierde man in de thuiswedstrijd tegen Finland (3-1), waarin hij een hattrick maakte. Het liep echter anders en in de laatste 20 minuten was Kazachstan nog drie keer trefzeker. Slovenië, Noord-Ierland, Finland en San Marino zijn de andere vier landen in de groep.