LIVE EK-kwalificatie | Oranje moet hopen op zege van Frankrijk op Griekenland

Na de finale en troostfinale van de Nations League rolt vanavond de bal weer in de strijd om de EK-tickets. In de groep van Oranje zijn opnieuw twee duels. Frankrijk ontvangt Griekenland en Ierland neemt het thuis op tegen Gibraltar. Het Nederlands elftal moet hopen dat de Fransen hun sportieve plicht doen tegen Griekenland, zodat het Nederlands elftal met de Grieken en Ieren strijden om het tweede en laatste EK-ticket. Bij een zege vanavond is Frankrijk overigens al nagenoeg zeker van het EK van volgend jaar in Duitsland. Volg alle duels in onze livewidget (hierboven) of hieronder.