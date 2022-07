Live EK vrouwenvoetbal | Sarina Wiegman jaagt op titel met Engeland, direct domper voor Duitsers

Van Bommel, Janssen en Alderwei­reld spelen bij debuut voor Royal Antwerp gelijk tegen FC Drita

Mark van Bommel, Marc Overmars en Vincent Janssen hebben met Royal Antwerp FC hetzelfde meegemaakt als Feyenoord een jaar geleden. De ambitieuze Belgische club had in de voorronde van de UEFA Conference League een hele zware tegenstander aan FC Drita. Net als Feyenoord kwam het in de eerste confrontatie met de club uit Kosovo niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

