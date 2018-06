LIVE: Engeland spaart acht spelers, België met negen wijzigingen

De situatie in Groep G nog even, en dat is een lastige. België én Engeland staan op zes uit twee, ze strijden dus om de groepswinst. De groepswinnaar krijgt een relatief eenvoudige achtste finale tegen Japan, maar komt daarna in de helft van het speelschema waarin ook Brazilië, Mexico, Argentinië, Frankrijk, Uruguay en Portugal zitten: loodzwaar dus. Voor de nummer twee is het precies andersom. Zij spelen in de achtste finale tegen het sterke Colombia, maar in die schema-helft zitten verder Spanje, Rusland, Kroatië, Denemarken, Zweden en Zwitserland. Interessant uitgangspunt dus!