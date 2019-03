LIVE | Engeland weer naast Montenegro, Portugal in problemen tegen Servië

Luis Enrique weerlegt de kritiek: ‘Spanje scoort meer dan Barcelona’

21:11 Bondscoach Luis Enrique van Spanje begon goed voorbereid aan zijn voorbeschouwing op de EK-kwalificatiewedstrijd dinsdag in en tegen Malta. Op de vragen over het vermeende gebrek aan scorend vermogen in zijn ploeg, na de benauwde zege zaterdag op Noorwegen (2-1), had hij passende antwoorden klaar.