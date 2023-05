LIVE Europa League | Leverkusen heeft doelpunt nodig tegen Feyenoord-beul AS Roma

Met samenvatting Mark van Bommel's Antwerp voltooit diep in blessure­tijd comeback tegen Club Brugge, hoofdrol Nederlan­ders

Mark van Bommel is met Royal Antwerp FC ternauwernood ontsnapt aan puntenverlies in de Belgische titelrace. De koploper maakte op eigen veld tegen Club Brugge een 0-2 achterstand ongedaan. De winnende treffer van Arthur Vermeeren viel in de laatste minuut van de blessuretijd: 3-2. Zo is Antwerp ook na dit weekend koploper.