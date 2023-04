LIVE Europa League | Malacia en Gudelj op Old Trafford, Ten Hag houdt Weghorst op de bank

Erik ten Hag krijgt flinke domper voor de kiezen in aanloop naar Europa Lea­gue-du­el met Sevilla

Marcus Rashford kan donderdag niet meespelen in de kwartfinale van de Europa League tegen Sevilla. De aanvaller van Manchester United is niet op tijd hersteld van een spierblessure, die hij afgelopen weekeinde in de slotfase van het competitieduel met Everton (2-0 winst) opliep.