LIVE FA Cup | Liverpool met Gakpo koestert nipte voorsprong tegen Wolves

Paris Saint-Ger­main verliest met Lionel Messi en invaller Kylian Mbappé tweede uitduel op rij

Paris Saint-Germain lijkt het spoor even bijster te zijn in de Franse competitie. De koploper van de Ligue 1 leed zondagavond de tweede uitnederlaag op rij. Na RC Lens (3-1) was ook Stade Rennes te sterk voor het sterrenensemble: 1-0.

15 januari