LIVE | Frenkie en Barça verdedigen magere voorsprong in Baskenland

Gerard Piqué ontkent belangen­con­flict rond Supercup: ‘Ik weet hoe ik zakendeal moet scheiden van voetbal’

Gerard Piqué ontkent dat er een belangenconflict is rond de deal om de wedstrijd om de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië te laten spelen. ,,Alles wat we gedaan hebben, is legaal”, aldus de verdediger van FC Barcelona op zijn Twitch-kanaal.

19 april