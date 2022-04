LIVE | Frenkie en Barcelona kennen droomstart door vroege goal Aubameyang

Protest fans ManUnited: Old Trafford blijft zeventien minuten leeg tegen Norwich City

Ralf Rangnick is teleurgesteld in de prestaties die hij met Manchester United heeft behaald sinds hij de in november ontslagen trainer Ole Gunnar Solskjær in november opvolgde. Het gebrek aan prijzen zorgt voor ontevreden fans, die ook vandaag zullen protesteren tegen de clubeigenaren.

