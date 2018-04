LIVE: Gündogan breidt voorsprong uit in kampioenswedstrijd

Sevilla hard onderuit op bezoek bij Celta de Vigo

18:38 Sevilla heeft in de Spaanse competitie een gevoelige nederlaag moeten incasseren. Tussen de twee duels met Bayern München in de kwartfinales van de Champions League in ging de ploeg van trainer Vincenzo Montella hard onderuit bij Celta de Vigo: 4-0. Iago Aspas was met een hattrick in de tweede helft de grote man bij de thuisclub.