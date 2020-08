LIVE | Internazionale op weg naar tweede plek na goals D’Ambrosio en Young tegen Atalanta

Video Arteta hoopt dat Aubameyang bij Arsenal blijft: ‘Ik wil de ploeg om hem heen bouwen’

21:48 Mikel Arteta rekent erop dat Pierre-Emerick Aubameyang gaat bijtekenen bij Arsenal. Dat zei de Spaanse manager van Arsenal na de winst van de FA Cup. ,,Hij weet hoe ik over hem denk”, zei Arteta over zijn aanvoerder en topscorer, die beide goals maakte in de finale tegen Chelsea.