Portugal komt heel goed weg tegen Iran en treft nu Uruguay

Aspas voorkomt na tussen­komst VAR stunt Marokko

21:58 Spanje is ontsnapt aan een nederlaag tegen Marokko. Aspas zorgde in blessuretijd voor de gelijkmaker: 2-2. Spanje is dankzij het 1-1 gelijkspel van Portugal tegen Iran groepswinnaar en treft Rusland in de achtste finale.