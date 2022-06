LIVE | Kraker tussen Spanje en Portugal in Nations League

Met video UEFA: valse kaarten veroorza­ken chaos voor finale Champions League

Valse toegangskaarten zijn volgens voetbalbond UEFA de reden dat de Champions League-finale tussen Liverpool en winnaar Real Madrid in Parijs gisteravond een half uur later is begonnen. De wedstrijd zou om 21.00 uur beginnen in het Stade de France, maar werd uitgesteld door wachtrijen van fans die vanwege de neptickets niet binnen konden komen.

29 mei