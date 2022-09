LIVE La Liga | Atlético Madrid hoopt buurman Real eerste punten af te snoepen

FC Barcelona denkt na drie dreunen nu wél vuist te kunnen maken tegen Bayern: ‘Compleet nieuwe spirit’

Na één historische en drie vernederende nederlagen in de laatste jaren denkt FC Barcelona nu wél een vuist te kunnen maken tegen Bayern München. Eén van de grote pionnen in het succesvolle Bayern van de laatste jaren is nu de absolute topschutter bij Barça, spits Robert Lewandowski. ,,Barcelona heeft een compleet nieuwe spirit.”

13 september