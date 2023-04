LIVE La Liga | FC Barcelona krijgt na twee deuken bezoek van ‘Depay-loos’ Atlético

Resterende programma's Poll | Wie wordt kampioen in de Premier League, Arsenal of achtervol­ger Manchester City?

Arsenal en Manchester City zijn verwikkeld geraakt in een zinderend gevecht om de landstitel in Engeland. Arsenal leek hard op weg naar de eerste landstitel sinds 2003/2004, maar na drie gelijke spelen op rij is de voorsprong op achtervolger Manchester City nog maar vijf punten.