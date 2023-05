LIVE La Liga | Frenkie de Jong en FC Barcelona kunnen kampioen worden in stadsderby tegen Espanyol

Frenkie de Jong heeft zijn eerste landstitel met FC Barcelona bijna binnen. Barça pakt vandaag het 27ste kampioenschap in La Liga als gewonnen wordt bij stadgenoot Espanyol. De aftrap is om 21.00 uur, in ons liveblog volg je de ontwikkelingen.