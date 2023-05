LIVE Ligue 1 | PSG met Messi en Mbappé op jacht naar goals in kampioenswedstrijd tegen Straatsburg

Column Vivianne Miedema | Het is pijnlijk als mensen je kwetsen, laat staan als je racisti­sche drek over je heen krijgt

Columnist Vivianne Miedema zag met walging hoe Real Madrid-speler Vinícius Junior opnieuw het slachtoffer werd van racisme en hoopt op een krachtig signaal. ,,Het is een maatschappelijk probleem dat ook in het voetbal speelt. Dat betekent niet dat we in het voetbal onze ogen moeten sluiten. Juist niet.”