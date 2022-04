LIVE | Liverpool is los na rust, goals van Henderson en Mané tegen Villarreal

Met video Invallers Memphis en Luuk de Jong kunnen derde thuisneder­laag op rij voor Barça ook niet voorkomen

Rayo Vallecano heeft voor de tweede keer dit seizoen FC Barcelona verslagen. De 1-0 in Madrid op 27 oktober leidde het ontslag van Ronald Koeman in. De 0-1 van vanavond in Camp Nou betekende de derde thuisnederlaag op rij onder het bewind van Xavi, die zijn ploeg de laatste weken flink ziet instorten.

