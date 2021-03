LIVE| Mbappé op de bank bij Frankrijk tegen Kazachstan, veel toplanden later in actie

Ajax-cult­held vervangt tijdelijk van maffiaban­den verdachte voorzitter Servische bond

23 maart Oud-Ajacied Marko Pantelic fungeert voorlopig als interim-voorzitter van de Servische voetbalbond. De 42-jarige Pantelic neemt de taken over van Slavisa Kokeza, die vanwege mogelijke banden met de maffia is vertrokken. Kokeza werd eind vorige maand ondervraagd door de politie, nadat zijn naam was opgedoken in een onderzoek naar een maffiabaas.