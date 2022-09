LIVE Nations League | Oostenrijk kan WK-favoriet Frankrijk vanavond laten degraderen

Cristiano Ronaldo weet van geen ophouden: ‘Ik wil het EK van 2024 ook nog meemaken’

Hij mag dan 37 jaar zijn en volgens ploeggenoten dus ‘oud', Cristiano Ronaldo is voorlopig niet van plan te gaan stoppen met voetballen. Het Portugese fenomeen wil er over twee jaar op het EK in Duitsland ‘gewoon’ nog bij zijn.

