LIVE Premier League | Cody Gakpo en Liverpool geven wedstrijd volledig uit handen in tweede helft

met video Manchester United worstelt zich langs bezoekers uit League One en staat in halve finale League Cup

Manchester United staat in de halve finale van de League Cup. De ploeg van manager Erik ten Hag zette Charlton Athletic op Old Trafford met 3-0 opzij. Antony opende de score tegen de ploeg die uitkomt op het derde Engelse niveau. Invaller Marcus Rashford tekende in blessuretijd pas voor de tweede treffer én de derde treffer.

10 januari