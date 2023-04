LIVE Premier League | Dominant Manchester United met Malacia leidt bij rust tegen Everton

Manchester United is met Newcastle United en Tottenham Hotspur verwikkeld in een spannende strijd om de twee Champions League-tickets achter Arsenal en Manchester City, die samen om de titel strijden. Vanmiddag nemen The Red Devils het op Old Trafford op tegen degradatiekandidaat Everton. Tyrell Malacia heeft een basisplaats bij de ploeg van trainer Erik ten Hag, Wout Weghorst zit op de bank. De ruststand is 1-0. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.