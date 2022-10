LIVE Premier League | Erik ten Hag en Manchester United ontvangen Tottenham Hotspur

Trainer AA Gent over eigen verdedi­gers: ‘Ik kan ze niet doodschie­ten, want dan kom ik spelers tekort’

Opmerkelijke teksten van AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck na de 4-2 nederlaag tegen Djurgardens in de Conference League. De Belg was niet te spreken over zijn verdediging.

14 oktober