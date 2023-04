LIVE Premier League | Erik ten Hag met Manchester United naar Spurs: Champions League-ticket in zicht bij zege

Erik ten Hag bereikte zondag met Manchester United de finale van de FA Cup nadat eerder dit seizoen al de League Cup werd gewonnen. In de Premier League doen de Red Devils niet mee om de titel, maar Ten Hag en co zijn wel dicht bij een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De horde van vandaag: Tottenham Hotspur. De aftrap in Noord-Londen is om 21.15 uur. Krijgen Wout Weghorst, Tyrell Malacia (ManUnited) en Arnaut Danjuma (Spurs) speeltijd? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.