LIVE Premier League | Erik ten Hag zet Wout Weghorst in basis bij Manchester United tegen Crystal Palace

Samenvatting Borussia Dortmund pakt drie belangrij­ke punten in titelrace na winst op Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund heeft de kraker in de Bundesliga op bezoek bij Bayer Leverkusen gewonnen: 0-2. Door de zege blijft BVB in het spoor van koploper Bayern München. Bij de bezoekers had Sébastien Haller een basisplaats en bleef Donyell Malen op de bank. Jeremie Frimpong speelde het hele duel voor de thuisploeg, terwijl Mitchel Bakker inviel en Timothy Fosu-Mensah geef speeltijd kreeg.

29 januari