LIVE Premier League | Kersvers kampioen Manchester City ontvangt Chelsea, Guardiola zet toppers op de bank

met samenvatting Carlo Ancelotti wil niets weten van ontslag bij Real Madrid: ‘Niemand heeft twijfels over mijn toekomst’

Carlo Ancelotti gaat ervan uit dat hij ondanks de uitschakeling in de halve finales van de Champions League ook volgend seizoen de leiding heeft over Real Madrid. ,,Niemand heeft twijfels over mijn toekomst, de voorzitter was duidelijk 15 dagen geleden”, aldus de Italiaanse voetbaltrainer.