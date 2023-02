LIVE Premier League | Kevin De Bruyne straft flater Arsenal genadeloos af en zet City op voorsprong

Na Kylian Mbappé ook Lionel Messi terug op trainings­veld: PSG op volle oorlogs­sterk­te in Champions League?

Kylian Mbappé en Lionel Messi zijn eerder dan verwacht teruggekeerd op het trainingsveld bij Paris Saint-Germain. Eerstgenoemde deed zondag al mee aan de groepssessie van de spelers die zaterdag niet in actie kwamen of weinig minuten maakten in de met 3-1 verloren wedstrijd bij AS Monaco, terwijl Messi een dag later voor het eerst aansloot.