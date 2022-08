Live Premier League | Liverpool krijgt Crystal Palace op bezoek, Virgil van Dijk naast Nat Phillips

Met samenvatting Real Madrid geeft Eintracht Frankfurt geen schijn van kans en grijpt vijfde Europese Supercup

Real Madrid heeft voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar was in het Olympiastadion in Helsinki duidelijk te sterk voor Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt: 2-0.

11 augustus