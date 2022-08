LIVE Premier League | ‘Moetje’ voor Erik ten Hag en Manchester United tegen Southampton

Trainer Erik ten Hag kan vanmiddag in de uitwedstrijd tegen Southampton beschikken over de Braziliaanse aanwinst Casemiro. De van Real Madrid overgekomen middenvelder is fit en heeft sinds zijn komst alle trainingen meegedaan. The Red Devils willen de zege tegen Liverpool van afgelopen maandag in het St. Mary Stadium een vervolg geven viir de tweede driepunter van het seizoen. Volg alle hoogtepunten in ons liveblog.