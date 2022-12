LIVE Premier League | Senesi met Bournemouth tegen Chelsea zonder Ziyech, Manchester United tegen Forest

Rijverbod en boete voor WK-ganger Noa Lang: ‘Wat doet hij precies voor werk?’

Noa Lang moet zijn rijbewijs voor een periode van acht dagen inleveren. De aanvaller van Club Brugge werd geflitst toen hij met 119 kilometer per uur reed waar een maximumsnelheid van slechts 70 kilometer per uur was toegelaten.

20 december