LIVE Premier League | Virgil van Dijk jaagt met Liverpool op punten, Arsenal op weg naar zege

Met video Ballenjon­gen zorgt voor hilariteit bij duel van nieuwe koploper Borussia Dortmund

Borussia Dortmund is de nieuwe koploper in de Bundesliga. De ploeg van Edin Terzić won de uitwedstrijd tegen Hoffenheim met 0-1 en gaat voor minstens een dag aan de leiding. Zondag komen Bayern München en Union Berlin tegen elkaar in actie.