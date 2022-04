LIVE | PSG leidt tegen Feyenoord-opponent Marseille, Real Madrid in problemen bij Sevilla

Verlost van zijn schaduw Cristiano Ronaldo is Karim Benzema plots dé favoriet voor de Gouden Bal

Hattricks en beslissende doelpunten in de Champions League, voor het eerst in zijn carrière topscorer van de Primera División en nu al gelanceerd als de grote favoriet voor de Gouden Bal: 2022 is het jaar van Karim Benzema.

13 april