LIVE Serie A | Gosens zet Inter al snel op voorsprong, ook Napoli en AC Milan al in actie

Na drie nederlagen op rij is Inter om 17.00 uur begonnen aan de uitwedstrijd bij Salernitana, waar Robin Gosens al na zes minuten de score opende. Kort voor rust maakte de veelbesproken Romelu Lukaku ook bijna de 0-2 na een goede voorzet, maar de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa bracht knap redding namens Salernitana. Inter speelt dinsdagavond in de kwartfinales van de Champions League de uitwedstrijd bij Benfica, de ploeg van Roger Schmidt, Fredrik Aursnes en David Neres.



Woensdagavond staan AC Milan en Napoli tegenover elkaar in San Siro, anderhalve week nadat Milan zeer verrassend met 0-4 won in Napels bij de aanstaande kampioen van de Serie A. Napoli speelt om 19.00 uur de uitwedstrijd bij Lecce, vervolgens speelt AC Milan om 21.00 uur nog thuis tegen Empoli.