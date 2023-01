LIVE Serie A | Inter zonder De Vrij en Dumfries op jacht naar zege in kraker tegen Napoli

Vandaag is de herstart van de Serie A. Alle clubs komen voor het eerst in 2023 weer in actie. Het klapstuk is Inter - Napoli om 20.45 uur. Je vindt alle uitslagen en tussenstanden in onze widget onderaan dit artikel.