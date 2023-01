LIVE Spaanse beker | Memphis Depay begint derby met Real Madrid op de bank

Mooie woorden over PSV van Zinchenko: 'Ik wens ze het beste, de fans zijn geweldig’

Oleksandr Zinchenko wordt na de gewonnen wedstrijd tegen Manchester United gevraagd over zijn periode bij PSV. Hij denkt positief terug over zijn tijd in Eindhoven, met name de fans draagt hij nog altijd een warm hart toe.

22 januari