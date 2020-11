LIVE | Spanje op voorsprong tegen Duitsland in Sevilla, maar Canales en Ramos haken geblesseerd af

Nations LeagueSpanje heeft vanavond in Sevilla een overwinning nodig tegen Duitsland om zich nog te plaatsen voor de Final Four in de Nations League. In groep 3 staan er met Frankrijk - Zweden en Kroatië - Portugal ook nog twee mooie duels op het programma. Volg het via ons liveblog.