LIVE | Trauner moet Benzema afstoppen in Wenen, Denemarken wil ook Kroatië verslaan

Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter ontkent ook onder ede fraude te hebben gepleegd

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft opnieuw ontkend dat de dubieuze betaling van de wereldvoetbalbond aan oud-bestuurder Michel Platini van de UEFA illegaal zou zijn. Tijdens een verhoor in de strafrechtbank in het Zwitserse Bellinzona zei de 86-jarige dat de verdachte betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro een verlate loonbetaling is en dat hij het ,,onbegrijpelijk” vindt dat hij zich hiervoor moet verantwoorden bij de rechtbank.

9 juni